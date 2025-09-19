Böse für die Umwelt?

Genau wie beim Palmöl muss man für Soja riesige Flächen Wald roden, um ausreichend Platz für den Anbau zu schaffen. Lebensräume von unzähligen Tieren werden von einem Tag auf den anderen zerstört und der Amazonas (die grüne Lunge der Erde) schrumpft mehr und mehr. Doch Schuld sind nicht die Veganer (allein), sondern hauptsächlich die Fleischesser: Vom gesamten Soja landen lediglich 6% direkt auf unserem Teller, der grösste Teil wird als Futter für Kühe und andere Tiere angepflanzt.