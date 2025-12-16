So geht's

Krazt die Vanilleschoten aus und mischt das Vanillemark mit Milch und Sahne. Dann könnt ihr Eigelb, Zucker und die zwei Eier dickflüssig schlagen (geht am besten mit dem Mixer). Gebt anschliessend die Eier-Masse zur Milch-Mischung hinzu und verrührt alles miteinander. Nach etwa 5 Minuten sollte das Ganze ziemlich dick geworden sein. Das könnt ihr ganz einfach testen: Die Masse darf nicht mehr flüssig vom Löffel runterlaufen, sondern sollte etwas hängen bleiben. Wenn alles geklappt hat, könnt ihr die Glace-Mischung für eine halbe Stunde im Kühlschrank abkühlen lassen. Danach solltet ihr sie noch für ungefähr 20 Minuten in die Eismaschine geben, fertig.