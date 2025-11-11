Woran erkennt man beim Obst den Reifegrad?

Avocados

Um ehrlich zu sein, kenn ich niemanden, der die Avocados im Supermarkt nicht leicht drückt, um zu schauen, wie weich sie bereits sind. Weil die beliebte Frucht dadurch recht heftig beschädigt wird, ist das gar nicht mal eine so gute Technik. Was stattdessen hilft, ist vorsichtig an dem kleinen Strunk zu wackeln. Löst der sich leicht und ist das Fruchtfleisch darunter hellgrün, habt ihr den Jackpot erwischt. Ist der Strunk schwer bis gar nicht zu entfernen, ist die Avocado noch nicht reif. Ist das Fleisch unterm Strunk schon dunkel, wird sie vermutlich bereits verdorben sein.