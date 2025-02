Frühstück

Haferflocken, die du über Nacht in Milch oder Joghurt einlegst, gehören zum Unkompliziertesten und Nachhaltigsten, was du am Morgen essen kannst. Sie liefern zahlreiche wertvolle Nährstoffe und enthalten viel Proteine und wenig Fett. Im Gegensatz zu einem Konfitürebrot lässt der Verzehr der Flocken den Blutzuckerspiegel deutlich stabiler ansteigen. «Das sorgt dafür, dass du relativ lang satt bleibst, was beim Abnehmen hilft», sagt Ivanov. Kernige Haferflocken seien aufgrund ihres Herstellungsprozesses etwas nährstoffreicher und gehaltvoller als zarte Flocken.