Warum auch Schamhaare im Laufe der Jahre ergrauen

Oh Schreck! Was schimmert da zwischen den dunklen Haaren hindurch? Ist das etwa? Ja, das ist es… Wer rund um sein 45. Lebensjahrzehnt feststellt, das graue Haare auch vor der Intimzone keinen Halt machen, mag im ersten Moment vielleicht etwas schockiert sein. Schliesslich nimmt unsere Grotte der Lust – jetzt, wo das Thema Kinderkriegen wohl abgehandelt ist und gesellschaftliche Erwartungen von uns abprallen – gerade so richtig an Fahrt auf. Und plötzlich ähnelt die Schambehaarung eher einem alten Greis statt jungem Hüpfer?