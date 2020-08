Nun ist es ja so: Wenn schon was drin ist, muss ja eigentlich nicht noch was rein. Ihr wisst schon, in den Geburtstkanal. Andererseits wissen wir auch, dass Sex mit einem ordentlichen Orgasmus Krämpfe lindert und entspannt – was in Anbetracht der Tatsache, dass die Periode für manche von uns durchaus unangenehm sein kann, eine ganz grossartige Sache ist. Vielleicht ersetzt sie gar die Schmerztablette. Wer sich nun aber Penetration wünscht, muss mit einer kleinen oder grossen Sauerei rechnen. Da wird abgedeckt und aufgepasst, was das Zeug hält, oder einfach gemeinsam unter die Dusche gesprungen. Gibts denn keine andere Möglichkeit? Tampon oder Menstruationstasse drinlassen zum Beispiel?