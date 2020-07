3 Tipps für mehr Komfort unter der Maske im Sommer

Wie ihr alle mitbekommen (und hoffentlich umgesetzt) habt, gilt in der Schweiz momentan die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Grundsätzlich eine gute Sache. Schliesslich wollen wir alle irgendwann wieder ohne das Virus leben können.

Nun bin ich diese Woche allerdings in einen Zug geraten, in dem die Klimaanlage nicht funktionierte. Das war in etwa so, als würde man beim Wellnessen statt des Eisbads versehentlich den 40-Grad-heissen Whirlpool erwischen. Dazu müffelte es im Abteil auch noch extrem nach Schweiss. Es war beinahe unerträglich. Unter meiner Maske erst recht.