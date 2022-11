5 Dinge, die wir nach einer Grippe putzen sollten

Putzlappen

Last but not least: Sobald wir alle Gegenstände gereinigt haben, müssen wir die Putzlappen oder Wegwerf-Reinigungstücher sofort entsorgen. Apropos: Weil der Abfallsack garantiert bis oben mit benutzten Taschentüchern gefüllt ist, sollten wir ihn bei Gelegenheit zusammen mit den Putzlappen und Wegwerftüchern entsorgen. Bei der Gelegenheit desinfizieren wir auch gleich den Kübel mit. Denn die Keime aus den Taschentüchern können beim Ersetzen des Abfallsacks am Kübel haften bleiben. Sicher ist sicher.