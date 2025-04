5 Tipps, um am Morgen besser aus den Federn zu kommen

3. Tipp: Vorbereitung ist die halbe Miete

Fragen wir uns, was uns morgens früh glücklich macht und was wir brauchen, um den Schock von der warmen Decke zur kalten Zimmerluft zu minimieren. Ist es ein Pulli, ist es eine Jogginghose? Legt sie euch am Vorabend griffbereit. Kaffee? Auch die Kaffeemaschine schon so startklar machen, dass man nur noch auf den Knopf drücken muss.