5 Tricks, die bei Wassereinlagerungen helfen

5. Trick: Richtig sitzen

Ja, auch der Bürojob trägt Mitschuld an der Schattenseite des Sommers. Abgesehen von der Tatsache, dass er uns davon abhält, schon Mittags um 15 Uhr in die Badi zu pilgern (und auch nur ansatzweise die Chance zu erhaschen, einen Platz zu finden, auf den das ganze Handtuch passt), macht er auch unseren Beinen zu schaffen: Die zwei übereinandergeschlagenen Gesellen begünstigen Wassereinlagerungen enorm. Da Ferien den gesamten Sommer über schwierig werden könnten, empfehlen wir: immer mal wieder aufstehen, die Beine vertreten und darauf achten, auch mal eine andere Position am Schreibtisch einzunehmen. Die nächste kurze Pause eignet sich übrigens bestens für das nächste Glas Wasser.