Beeinflusst eine schlechte Körperhaltung unseren Schlaf?

Wer krumm geht, sitzt und schlurft, schläft schlecht

Der Kopf gehört in eine Linie mit dem Becken. Ist er da positioniert, müssen unsere Muskeln kaum Aufwand betreiben, um ihn zu halten. Je weiter wir uns krümmen, das Köpfchen hängen lassen oder abwärts auf ein leuchtendes Display unserer Wahl starren, umso mehr Arbeit laden wir unseren Muskeln auf. Das ist anstrengend, geht an die Reserven – und kann schmerzen. Klingt schon mal suboptimal, ist aber noch längst nicht alles, womit wir uns den lieben langen Tag so selbst boykottieren. Denn: Auch unsere Atmung kann unter einer schlechten Körperhaltung leiden. Kommt zu wenig Sauerstoff im Hirn an, oder atmen wir zu flach, macht uns das zwar müde, beeinträchtigt ironischerweise aber gleichzeitig auch die Fähigkeit, schnell in einen erholsamen Schlaf zu sliden. Und die ganze Nacht in diesem zu verharren.