Bei diesen 5 Beschwerden helfen Zwiebeln

Bei Ohrenschmerzen

Ein warmes Zwiebelpäckchen kann bei Ohrenschmerzen wahre Wunder wirken. Dafür eine Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in eine alte Socke geben. Es kann auch ein feines Baumwolltuch verwendet werden. Eine feuerfeste Schale und ein Topf werden ebenfalls benötigt.

Etwas Wasser in den Topf geben, die Schale hineinstellen und das Zwiebelpäckchen in die Schale legen. Das Wasser bei geschlossenem Deckel aufkochen, aber darauf achten, dass kein Wasser in die Schale kommt.

Sobald das Päckchen eine Temperatur erreicht hat, die etwas wärmer als die eigene Körpertemperatur ist, sollte es bereit sein. In einem nächsten Schritt das Päckchen leicht ausdrücken und dann in Küchenpapier einwickeln. Legt es anschliessend 20 Minuten auf das schmerzende Ohr. Ihr könnt das Päckchen mit einer Mütze oder einem Tuch fixieren, damit es nicht verrutscht.