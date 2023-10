Socken wechseln wir in der Regel so oft wie unsere Unterwäsche – täglich. Tragen wir sie im Sommer in den Sneakern oder kommen wir vom Sport, ist ein frisches Paar unabdingbar. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn wir in unseren Socken überhaupt nicht geschwitzt haben? Ist auch dann ein tägliches Waschen nötig?