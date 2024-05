Blaue Flecken schneller loswerden – so gehts

Manche von uns bekommen sie, wenn sie eine Tischkante nur schon anschauen: blaue Flecken. Sie tauchen auf, wenn durch einen Stoss kleine Mini-Risse in den Kapillargefässen entstehen. In der Folge sickern kleine Mengen Blut ins Unterhautgewebe, sammeln sich dort an und bilden unschöne dunkle Stellen. Besonders wenn es draussen wieder wärmer wird, sind die Verfärbungen ein echtes Ärgernis. Mit diesen Tricks werdet ihr sie schnell wieder los: