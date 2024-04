Das macht Plastik wirklich mit unserer Gesundheit

Gerade erst hat uns diese Nachricht schockiert: Der WWF hat in einer Studie herausgefunden, dass wir Mikroplastik in der Menge einer Kreditkarte in unseren Körper aufnehmen – und das jede Woche! Das passiert durch den Konsum von tierischen Lebensmitteln, Trinkwasser und sogar durch die Luft, die wir einatmen. Ziemlich schwierig also, sich dem Ganzen zu entziehen. Wie genau sich diese Mengen auf unsere Gesundheit auswirken, ist noch nicht ausreichend erforscht. Wissenschaftler*innen und Ärzt*innen machen allerdings kein Geheimnis daraus, dass unsere Plastik-Zukunft nicht gerade rosig aussieht.