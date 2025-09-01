Das passiert wirklich beim Verschlucken von Kaugummi

Anmächelig ist anders, oder? Trotzdem bleibt die Frage, was denn nun passiert, wenn wir den Kunststoff-Snack verschlucken. Wandert das zerkaute Bällchen wirklich sieben Jahre lang durch unseren Körper? Nein, nein. Die Säure und Enzyme im Magen zerlegen die Aromastoffe, Süssungs- und Feuchthaltemittel in kleinste Einzelteile. Diese werden ganz normal verdaut. Der übriggebliebene Gummirest wird vom Magen-Darm-Trakt zum Ausgang getrieben. Zusammen mit den Überbleibseln der Nahrung, die sich dort befinden. Beim Kaugummi dauert dieser Prozess vier bis vierundzwanzig Stunden. Je nachdem, wie schnell der Magen-Darm-Trakt arbeitet. Voilà! Kein Verkleben, keine sieben Jahre Bestand in unserem Körper. Ob man überhaupt auf einem Stück Erdöl-Kunststoff herumkauen möchte, muss natürlich jeder selbst entscheiden.