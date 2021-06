Wenn im Slip Gefahren lauern

Der grosse Vagina-Sommer-Guide

Heiss und feucht – so mögen wir das untenrum. Was im Bett ausdrücklich erwünscht ist, kann im brütenden Sommer-Alltag zu Irritationen führen. Es gilt also, die Intimpflege an den easy breezy Lifestyle mit nassem Höschen und rasierter Bikinizone anzupassen.