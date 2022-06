Diese Hausmittel können gegen Zecken helfen

Nach Wanderungen, Picknicks, einer Übernachtung im Zelt oder Spaziergängen in der Natur sollte man den Körper immer nach den Spinnentieren absuchen. Häufig krabbeln sie lange auf der Haut herum, bis sie den perfekten Ort zum Blutsaugen für sich gefunden haben. Am besten ist es, wenn man gar nicht erst von ihnen gebissen wird. Da sie vor allem auf Wiesen und in Wäldern lauern, sollte man sich dort gut schützen. Nicht nur spezielle Insektensprays, auch diese einfachen Hausmittel können vorbeugend gegen Zeckenstiche wirken.