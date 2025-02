Ex-Bachelorette Zaklina Bäbler leidet unter unheilbarer Krankheit

Ist Eosinophile Ösophagitis vererbbar?

Ja, es gibt eine genetische Komponente. Aus Familien-Studien wissen wir, dass das Risiko für einen ein-eiigen Zwilling an einer EoE zu erkranken gut 40 Prozent beträgt, wenn sein identisches Geschwister bereits an einer EoE leidet. Für zwei-eiige Zwillinge liegt das Risiko bei gut 20 Prozent. Trotzdem ist das Risiko, wenn ein Elternteil an einer EoE leidet, nicht so gross, dass den Ehepaaren abgeraten wird Kinder zu zeugen.