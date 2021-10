Finger weg vom Alkohol: So klappts mit der Abstinenz

Was hilft, ist, dass man zur Party gleich eine alkoholfreie Alternative mitbringt. Das regt nicht nur die Stimmung an, sondern man kann auch gleich ein «Vergleichs-Tasting» starten. Gerade in solchen Momenten merkt man dann auch schnell, wer für Alternativen eher offen ist oder eher auf Konfrontation geht. Wenn alle kategorisch alkoholfrei ablehnen, sollte man sich eh überlegen, ob dass das richtige Umfeld für einen selbst ist. Ausserdem gibt es bereits Bars, vorwiegend in grossen Städten, die hoch- und gleichwertige Drinks auf der Karte haben, die ohne Promille auskommen. Im Zweifel: Auf die Einnahme von Medikamenten schieben, oder sagen, dass man Drogen und Alkohol nicht mischen will. Funktioniert in Berlin definitiv.