Nach der Arbeit ist vor der Pyjama-Party

Ausserdem seid ihr abends sowieso so ausgelaugt, dass ihr bestimmt nichts Weltbewegendes mehr auf die Beine stellen könnt. Und wir versprechen: Euch wird nichts entgehen, was ihr nicht auch am nächsten Tag noch machen, denken oder sehen könnt. Lasst FOMO nicht eure Bettruhe klauen.

Kommt abends nach Hause, werft euch am besten gleich in den Pyjama und nach einem feinen Znacht könnt ihr dann entspannt ins Bett. Das gibt euch Routine, und damit Ruhe und Struktur im Alltag. Die Devise lautet deshalb: Länger schlafen, besser aufstehen und happy in den Tag starten.