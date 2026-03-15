Fünf Dinge die ihr nicht über eure Brüste wisst

1. Deshalb sind Brüste manchmal empfindlicher als sonst

Die Brust spannt. Jeden Monat aufs Neue. Denn: Die Mens kündigt sich an. Wir Frauen kennen dieses Gefühl. Aber woher das kommt? Das Ziehen in der Brust gehört zum prämenstruellen Syndrom (PMS). Bevor die Menstruation einsetzt, produzieren die Eierstöcke mehr Östrogen. Das Hormon begünstigt Wassereinlagerungen im Körper – Brust inklusive. Das heisst, dass sich Körperwasser ausserhalb der Zellen ansammelt und deshalb die Brust anschwillt. Das legt sich wieder, sobald die Periode vorüber ist.