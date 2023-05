Im Büro, in der U-Bahn oder auf der Couch: Wir sitzen zu viel. Laut einer Studie verbringen wir an einem normalen Werktag durchschnittlich achteinhalb Stunden in Sitzposition. Dem menschlichen Körper tut das gar nicht gut, denn er ist eigentlich für Bewegung gebaut. Der US-Forscher Dr. James Levine setzt mit dem Slogan «Sitzen ist das neue Rauchen» die schädlichen Auswirkungen des vielen Sitzens sogar mit jahrelangem Zigarettenkonsum gleich. Wer dem entgegenwirken möchte, sollte diese kleinen Übungen in den Alltag einbauen.