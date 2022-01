Bei enormer Kälte fangen wir oft an, mit den Zähnen zu klappern. Was steckt dahinter?

Sinken die Temperaturen unter null Grad, so beginnt buchstäblich das grosse Zittern und Zähneklappern. Denn frieren wir, so versucht sich der Körper aufzuwärmen, indem sich die Muskeln stark anspannen. Werden dabei die Kiefermuskeln aktiviert, schlagen die oberen und unteren Zähne aufeinander und wir klappern hörbar mit den Zähnen. Dieser uralte körperliche Mechanismus funktioniert übrigens auch bei drohender Gefahr «automatisch»: Steigt Angst in uns auf, wird das vegetative Nervensystem in Alarmbereitschaft versetzt. Die Muskeln spannen so heftig an, dass sie zu zittern beginnen.