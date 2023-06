Coffee (date) to go

Was in den vergangenen Monaten gang und gäbe war, gerät langsam in Vergessenheit: endlos lange Kaffee-Spaziergänge mit Freunden. Zugegeben, es ist verständlich, dass wir vermehrt wieder in Cafés sitzen, aber jetzt mal Hand aufs Herz: Die Streifzüge durch das Quartier oder den Wald haben gutgetan. Mit der besten Freundin tratschen und dabei mühelos Kalorien verbrennen? Was will man mehr.