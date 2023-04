1. Cat Cow

Eine der einfachsten und auch effizientesten Yogaübungen gegen Rückenschmerzen. Bei der Katze-Kuh-Stellung beginnt man im Vierfüsslerstand, also mit Knien und beiden Hände auf dem Boden. Knie unter den Hüften, die Hände schön parallel zu den Schultern. Dann wölbt man vom Becken her die Wirbelsäule, zieht den Bauchnabel nach innen, rollt das Kinn Richtung Brust und rundet den ganzen Rücken – schon steht man in der Katze. Das Ganze in Rückwärts nennt sich dann Kuh. Wichtig: Langsam atmen, Wirbel für Wirbel spüren. Am Schluss für ein paar Atemzüge in der neutralen Position verweilen. Diese Übung verbessert die Durchblutung der Rückenmuskeln, löst Verspannungen in der Wirbelsäule und macht sie durchlässig und beweglich.