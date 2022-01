Cremes gegen Cellulite?

Mittlerweile hat sich eine ganze Industrie um das Problem gebildet, um es zu beheben. Verschiedene Cremes mit bestimmten Inhaltsstoffen sollen das übernehmen. In Analysen der Stiftung Warentest fielen sowohl solche mit Koffein als auch mit dem hoch gelobten L-Carnitin durch. Keine konnte die Dellen an den Oberschenkeln annähernd glätten. Generell sollten Anwenderinnen von Cellulite-Cremes keine Wunder erwarten. In den meisten Fällen sind keine Effekte sichtbar.