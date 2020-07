Das ging nicht zufällig mit dem Eintritt der Frauen in die Erwerbstätigkeit einher, schreibt die Professorin Rosella Ghigi in ihren Artikeln zu «The Female Body and between Science and Guilt» (2004). Die Cellulite habe damals dazu gedient zu beweisen, dass der Körper der Frau mit Vergiftungserscheinungen auf das urbane Leben reagiere und einfach nicht dafür gemacht sei (Anmerkung der Redaktion: Nach dieser Aussage ist «Matratzenhaut» ja schon beinahe süss).