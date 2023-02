Gelenkersatz: In einer Stunde zur neuen Hüfte

Vor 20 Jahren galt: zwei Wochen im Spital, sechs Wochen an den Stöcken und zwei bis drei Wochen Reha. Heute ist die Regel: unter einer Stunde Operationsdauer, zwei bis fünf Tage in der Klinik, Stöcke je nach Bedarf, keine Reha. Drei Spezialisten vom Gelenkzentrum Zürich an der Privatklinik Bethanien erläutern die Fortschritte beim Hüftgelenkersatz.