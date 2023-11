Gerechte Medizin für Frauen!

Der Mann als Mass aller Dinge. Gerade in der klinischen Forschung ist das noch häufig so. Allein schon tierexperimentelle Studien werden häufig nur an männlichen Tieren durchgeführt. Und es geht noch weiter: Bei den Zell-Experimenten sind nur etwa fünf Prozent weibliche Zellen dabei. Anscheinend steigen die Kosten, wenn beide Geschlechter untersucht würden. Zudem wird angenommen, dass Frauen aufgrund ihres Hormonzyklus eine höhere Variabilität in Studien bringen. Deshalb werden Frauen in Studien, aber auch in der Grundlagenforschung kaum untersucht. So fehlen Daten über die Manifestation von Krankheiten und Effizienz von Therapien im weiblichen Organismus. Man muss aber auch einräumen, dass Frauen viel weniger bereit sind, an Studien teilzunehmen. Es wird geschätzt, dass 70 bis 80 Prozent der Probanden männlich sind.