Verhütung, aber ohne Hormone

Gibt es bald die Pille für Männer?

Eine Antibabypille für Männer entsteht gerade und ist zu 99 Prozent wirksam. Ohne Hormone, ohne Nebenwirkungen. Bisher wurde sie jedoch erst in einer Tierversuchs-Studie getestet. US-Forschende planen die klinischen Studien mit Menschen schon in diesem Jahr. Warum es trotzdem wohl noch eine Weile dauern wird, bis die Bürde der Verhütung an die männlichen Teilnehmer übergeht.