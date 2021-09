Eizellen einfrieren – für wen ist die Methode geeignet?

Sehr späte Schwangerschaften, beispielsweise mit Ende 40, die in den Medien teilweise gezeigt werden, können auch durch Eizell- oder Embryonenspende ermöglicht worden sein. In der Regel befindet sich die Frau mit 50 Jahren bereits in der Menopause oder kurz davor. Es sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass auch durch die Reproduktionsmedizin alles möglich ist. In der Medizin gibt es eben gewisse Grenzen, die manchmal leider auch schwer zu akzeptieren sind. Unter Umständen können im Bereich Reproduktionsmedizin auch enorme Kosten anfallen.