In den sozialen Netzwerken also, aha. Wenn wir uns richtig erinnern, hat Facebook 2004 das Licht der digitalen Welt erblickt. Instagram ploppte sechs Jahre später, nämlich 2010 in unser Leben. Paris Hilton aber, die sorgt schon seit etwa 1999 für allerbeste Unterhaltung, verbuchte 2000 Shootings für die Zeitschriften GQ und FHM und bereicherte unser aller Leben 2003 dank «The Simple Life» mit dem Format des Reality TVs. Sie wurde zur Marke, designte Taschen, Parfums, schoss Selfies, sang Popsongs, wurde DJane. Der Weg von damals bis zu ihrem 40sten Geburtstag ist gepflastert mit legendären Looks, die uns noch immer durch den Kopf jagen – unter anderem, weil Jetzt-It-Girls wie Bella Hadid und Emily Ratajkowski sie auch heute wieder tragen.