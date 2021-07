Auf die Haltung kommt es an

Interessant: Der Schutz greift nur unter bestimmten Bedingungen. So spielt die Umgebung und Haltung der Tiere eine Rolle. Denn nur, wenn das Milchprotein bestimmte Liganden, das sind zum Beispiel Pflanzenpigmente aus grünem Gras, in sich trägt, kann es Allergien verhindern. Ist das nicht der Fall, verhält sich das Protein wie ein Allergen. Das heisst: Durch die industrielle Milchverarbeitung oder mangelhafte Tierfutterqualität kann das Milchprotein sogar in ein Allergen verwandelt werden.