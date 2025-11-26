Ist das Appetit oder schon Hunger?

Die Augen: Dieser Hunger ist ein Trick-, äh Blickbetrüger

Mit dem Augenhunger ist es wie mit einem Mann (Achtung, Scherz): Ihn triggern optische Reize. Liegen da üppige Sahneberge auf dem Eisbecher oder ergiesst sich warme Sauce über die Kalbsbäckchen, dann ergreift ihn die (Fleisches-)Lust. Manchmal reicht ein Bild aus, um etwas auszulösen.

Aber Obacht: Der Augenhunger ist nicht immer sofort zu durchschauen. Er manipuliert uns, hat unbewusst Macht über unser Handeln. Sehen wir zum Beispiel auf Instagram einen Foodblogger eine fette Torte backen, dann kann es durchaus passieren, dass wir geistig umnachtet in die Küche stolpern und ganz nebenbei ein paar Kekse snacken. Man mag es kaum glauben, aber Augenhunger ist tatsächlich stärker als Magenhunger.