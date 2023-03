Ist ein Glas Rotwein pro Tag wirklich gesund?

«Bisherige Studien legten nahe, dass Menschen, die geringfügige bis moderate Mengen trinken, länger leben. Dies führte lange zur Schlussfolgerung, mässiger Alkoholkonsum könne gesundheitsfördernde Effekte haben, insbesondere in Bezug auf das Herz-Kreislauf-System. Dies konnten wir nun klar widerlegen», so der Studienleiter in einer Medienmitteilung. Untersucht wurde das Material der eigenen Basisstudie, die vor gut 20 Jahren mit 4028 Erwachsenen erstellt wurde.