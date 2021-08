Ist Wasser an einem heissen Tag immer das Beste?

Alternative: Milch

«Wenn man verlorene Flüssigkeit nur durch Wasser ersetzt, hat der Körper am Schluss zu viel Wasser und zu wenig Salz», sagt Ron Maughan, Professor an der School of Medicine der Universität St. Andrews. Aus diesem Grund kann Milch sogar effektiver sein als Wasser. Milch enthält von Natur aus Salz und Laktose, einen Zucker, den wir in kleinen Mengen brauchen, um die Wasseraufnahme im Darm zu fördern, sagt Maughan. Kokosnusswasser ist ebenfalls wirksam, da es Salz, Kalium und Kohlenhydrate enthält. Milch ist ausserdem reich an Elektrolyten und Makronährstoffen. Die führen dazu, dass der Körper Flüssigkeit besser aufnehmen und speichern kann.