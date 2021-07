Ernährung im Sommer: Darauf solltet ihr jetzt achten

Viele arbeiten aktuell eisern an ihrer Bikinifigur. Welche Tipps können Sie ihnen geben?

Bloss keine Crash-Diät anfangen! Abnehmen funktioniert am besten mit einer eiweissreichen und kohlenhydratreduzierten Kost – in Verbindung mit einem muskelaufbauenden Sportprogramm. Das erfordert zugegebenermassen etwas Disziplin, sichert aber den langfristigen Erfolg. Alle schnellen Gewichtsverluste sind in der Regel genauso schnell wieder auf den Hüften, wie man sie abgebaut hat.