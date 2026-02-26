Machen uns Tinder & Co. müde und feige?

Wir sind zu bequem geworden

Autsch, das hat gesessen. Unrecht hat sie damit wohl nicht. Ihr Vorschlag: Wir bauen nur mit neun Usern wirklich Kontakt auf und lassen uns danach auf keine neuen Matches mehr ein. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass unser Gehirn mit all den Entscheidungen überfordert ist oder wir auf der Suche nach der perfekten, grossen Liebe in einen Rausch geraten. Der wirkt dann wie eine Droge, macht uns müde und gleichzeitig süchtig nach mehr.