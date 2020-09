Müssen wir die Sonnencreme jetzt entsorgen?

Die Baditage sind vorbei und die geöffnete Sonnencreme landet im Abfalleimer? Stopp! Wer sie richtig lagert und gut behandelt hat, kann sich auch im nächsten Sommer noch damit eincremen. Offiziell heisst es bei den meisten Produkten, dass sie ab dem Öffnen mindestens zwölf Monate haltbar sind. Nach dieser Zeit kann der Lichtschutz nachlassen, ist aber immer noch vorhanden. Dr. Lawrence Gibson, Dermatologe an der Mayo Clinic in Minnesota USA, erklärt in einem Artikel, dass die meisten Sonnencremes sogar länger als ein Jahr haltbar sind. Zudem nennt er die Anzeichen, die auf ein abgelaufenes Produkt hindeuten: