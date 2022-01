Nagellack, der auf K.o.-Tropfen hinweist – gibts das?

Vier Studenten starteten einen Versuch

Vor wenigen Jahren versuchten sich vier Studenten der North Carolina University in den USA an der Entwicklung der Idee: Einen Nagellack wie den in der Serie «Stay close», der in der Lage ist, Drogen wie Rohypnol, GHB und Ketamin zu erkennen. Der Lack sollte sich ebenfalls verfärben, sobald er mit diesen Substanzen in Kontakt kommt. Das Produkt, das unter dem Namen «Undercover Colors» hätte laufen sollen, kam jedoch nie auf den Markt, da die Wirksamkeit infrage gestellt wurde. Ein Hype, der schnell wieder verflog.