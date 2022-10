Wie oft sollten Frauen ihre Brüste abtasten?

Wer seine Brüste gut kennt, kann eine Veränderung an oder in der Brust besser und früher feststellen. Die meisten Brustkrebserkrankungen werden selbst entdeckt. Ich empfehle Patientinnen, ihre Brüste einmal pro Monat abzutasten. Frauen, die einen Zyklus haben, sollten das jeweils nach der Menstruation tun, weil dann am wenigsten zusätzliche Flüssigkeitseinlagerungen im Drüsengewebe vorhanden sind. Wichtig ist, die Brust komplett in allen Bereichen und auch die Achselhöhlen abzutasten.