Pornos sind gut – aber ab wann ist man süchtig?

Zwanghaftes konsumieren von Internetpornos ist von der WHO noch nicht als Krankheit anerkannt, während die Gamesucht kürzlich in den Katalog der psychischen Krankheiten aufgenommen wurde. Medizinische Diagnosen sind keine wissenschaftlichen Wahrheiten. Die Frage «wer oder was krank ist», beinhaltet auch die Frage: Wer oder was ist eigentlich normal? Was als krank oder gesund zu gelten hat, hing schon immer von den gesellschaftlichen Moralvorstellungen ab. Für die Pornosucht ist typisch, dass sich die Betroffenen für ihre sexuellen Wünsche schämen und diese heimlich und allein im Netz ausleben. Darüber reden wäre ein eigentlich ein simples Heilmittel. Es scheint, dass viele Männer überfordert sind von ihren eigenen sexuellen Sehnsüchten. Sie sind beschämt und peinlich berührt von dem, was sie sexuell erregt.