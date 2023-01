Daran erkennt ihr, ob ihr einen Eiweissmangel habt

Ihr habt einen Mangel – und was jetzt?

Solltet ihr all die aufgezählten Anzeichen bei euch wieder erkennen, stehen die Chancen, an einem Eiweissmangel zu leiden, leider gut. Aber keine Sorge, das kriegen wir wieder hin! In nächster Zeit solltet ihr dazu auf eure Ernährung achten. Empfohlen werden täglich etwa 2 Gramm Eiweiss pro Kilogramm Körpergewicht. Ein Ei hat beispielsweise 15 Gramm Eiweiss. Macht ihr euch also statt eines Konfi-Brötlis ein leckeres Rühr- oder Spiegelei zum Zmorge, könnt ihr da schon einiges rausholen.