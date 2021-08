Neben Krebs und HPV steht für Raucherinnen auch die sogenannte bakterielle Vaginose auf dem Menü der Krankheiten, die man ungerne kriegen will. Macht ja auch Sinn: Man darf davon ausgehen, dass Rauchen den bakteriellen Haushalt in der Vagina stört. Und gerät da was aus der Balance, wirds unschön. Dann juckts untenrum und man muss sich mit (gelinde gesagt) unangenehm riechendem Scheidenausfluss rumschlagen. Was da hilft, ist auf Sex zu verzichten bis die Infektion abgeklungen ist. Und da haben wirs: Rauchen kann uns einen Strich durch die eigentlich so gut aufgehende Sex-Rechnung machen.