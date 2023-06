Stachel vorsichtig entfernen und Wunde desinfizieren

Zunächst sollte überprüft werden, ob der Stachel noch in der Einstichstelle steckt. Allerdings nur bei Bienenstichen, denn Wespen ziehen ihren Stachel wieder heraus. Im Falle eines Bienenstiches sollte der Stachel vorsichtig mit einer Pinzette gezogen werden. Ist gerade keine zur Hand, geht es auch ganz vorsichtig mithilfe der Fingernägel. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Giftblase, die am Ende des Stachels sitzt. Diese sollte man beim Herausziehen auf keinen Fall beschädigen, sodass das Gift nicht in die Einstichstelle gelangt. Dafür ist es ratsam, den Stachel nicht von oben, sondern seitlich zu entfernen.