Im Alter braucht man weniger Schlaf

Man könnte meinen, dass ältere Menschen mehr Schlaf brauchen. Sie sind ja auch nicht mehr so aktiv und brauchen mehr Ruhe. Mit etwa sechs Stunden Schlaf benötigen sie aber deutlich weniger Schlaf als jüngere Menschen. Das hat unter anderem mit der veränderten inneren Uhr zu tun. Der Schlafrhythmus verschiebt sich um ein paar Stunden – weg von der Nacht hinein in den Tag. Was jedoch in der Nacht an Schlaf gespart wird, holt der Körper oft in Form eines Nachmittagsschlaf nach.