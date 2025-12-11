Wie wichtig ist Schlaf?

Alleine schläft es sich besser

Um diese Frage zu beantworten, muss man zurück zu den Urinstinkten der Menschheit gehen. Die Evolution sagt, dass Männer sich in einer Gemeinschaft wohlfühlen. In der Gruppe ist man schliesslich besser vor Angreifern geschützt. Bei Frauen ist leider genau das Gegenteil der Fall. Da sie evolutionär bedingt darauf eingestellt sind, sich um den Nachwuchs zu kümmern, haben sie einen leichteren Schlaf. In der Nacht soll ja schliesslich gehört werden, wenn den Kindern etwas fehlt. Ganz anders als beim Mann. So reagieren Frauen viel schneller auf äussere Reize und Geräusche. Es kann also nicht gesagt werden, dass es sich generell besser alleine schläft. Grob darf aber davon ausgegangen werden, dass Männer erholter nach einer gemeinsamen Nacht aufwachen als Frauen.