Ganz besonders Leinsamen haben inzwischen in sämtlichen Vorratsschränken Einzug gehalten. Gründe dafür gibt es viele. Bekannt sind sie vor allem für ihren positiven Einfluss auf den Magen-Darm-Trakt. Die braunen Samen sind aber nicht nur verdauungsförderlich, sie bringen dank der enthaltener Lignane ebenso einen aus dem Gleichgewicht geratenen Hormonhaushalt wieder in Balance. Wer unter hormoneller Akne leidet, sollte ihnen also unbedingt mal eine Chance geben. Tipp: Damit die Inhaltsstoffe der äusseren Schalen am besten in den Körper gelangen, empfehlen sich geschrotete Leinsamen.