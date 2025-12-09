Dieses Kleidungsstück ist der Übeltäter

In ihrer Versuchsreihe liessen die niederländischen Wissenschaftler Testpersonen unter Beobachtung der Hirnströme verschiedene Visuals betrachten. Bilder, auf denen Querstreifen zu sehen waren, lösten bei den meisten Teilnehmer*innen auffällige Ausschläge der Gamma Schwingungen aus – und eben die sind für unsere Kopfschmerzen, in Extremfällen sogar für epileptische Anfälle verantwortlich.

Wenn wir so darüber nachdenken: Wer kennt nicht dieses leichte Flimmern vor Augen, wenn er zu lange auf Streifen – sei es auf Kleidung oder sogar in Form von Jalousien, Rolltreppen oder Ähnlichem – geschaut hat?